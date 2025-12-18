MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Scharfe Krallen, weicher Pelz: Manul-Kater Bob ist der neue Bewohner im Chemnitzer Tierpark

Der neue Bewohner des Tierparks Chemnitz: ein Mongolischer Manul-Kater.
Der neue Bewohner des Tierparks Chemnitz: ein Mongolischer Manul-Kater. Bild: Claudia Held
Der neue Bewohner des Tierparks Chemnitz: ein Mongolischer Manul-Kater.
Der neue Bewohner des Tierparks Chemnitz: ein Mongolischer Manul-Kater. Bild: Claudia Held
Chemnitz
Scharfe Krallen, weicher Pelz: Manul-Kater Bob ist der neue Bewohner im Chemnitzer Tierpark
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Manule sind in Asiens Steppen beheimatet aber inzwischen eine bedrohte Art. Im Rahmen eines Zuchtprogramms will der Tierpark zum Artenschutz beitragen.

Der mongolische Manul-Kater „Bob“ hat Anfang Dezember aus dem Zie-Zoo in Volkel ein neues Zuhause im Tierpark Chemnitz gefunden. Laut Mitteilung des Tierparks hat sich das Tier schnell eingewöhnt. Manule, auch Pallaskatzen genannt, leben in den Steppen und Gebirgen Zentralasiens. Sie sind vor allem in der Mongolei beheimatet. Ihr Fell ist an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
08.11.2025
2 min.
Wer quakt denn da?: Chemnitzer Mini-Frösche mit Mini-Nachwuchs
Ein Grünes Buntfröschchen aus dem Chemnitzer Tierpark.
Die Tiere aus Madagaskar sind akut vom Aussterben bedroht. Dabei sind sie gerade einmal so groß wie eine 2-Euro-Münze. Nun ist dem Tierpark die Nachzucht gelungen.
Denise Märkisch
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:30 Uhr
1 min.
Jobcenter Chemnitz: So ist das Amt auch an den Feiertagen erreichbar
Chemnitzer Ämter sind über die Feiertage digital erreichbar.
Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Chemnitz und die Familienkasse Sachsen bleiben digital erreichbar. Was Kunden wissen müssen.
Luisa Ederle
Mehr Artikel