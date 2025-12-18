Scharfe Krallen, weicher Pelz: Manul-Kater Bob ist der neue Bewohner im Chemnitzer Tierpark

Manule sind in Asiens Steppen beheimatet aber inzwischen eine bedrohte Art. Im Rahmen eines Zuchtprogramms will der Tierpark zum Artenschutz beitragen.

Der mongolische Manul-Kater „Bob“ hat Anfang Dezember aus dem Zie-Zoo in Volkel ein neues Zuhause im Tierpark Chemnitz gefunden. Laut Mitteilung des Tierparks hat sich das Tier schnell eingewöhnt. Manule, auch Pallaskatzen genannt, leben in den Steppen und Gebirgen Zentralasiens. Sie sind vor allem in der Mongolei beheimatet. Ihr Fell ist an...