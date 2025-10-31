Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz verabschiedet sich mit Rarität aus dem Jahr

Chemnitz
Zum Saisonfinale erlebt das Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf eine Premiere: Erstmals wird zu dem Format Feldbahn- und Nutzfahrzeugtreffen an den Schauplatz Eisenbahn eingeladen.
Das Team am Schauplatz Eisenbahn Hilbersdorf bläst vom Freitag bis Sonntag zum Saisonfinale. Drei Tage schnurren die Feldbahnlokomotiven über den hiesigen Rundkurs. Technikfans und wissbegierige Zeitgenossen dürfen sich auf sehenswerte Oldtimer freuen. Mit einem Spezialtransport hat ein einzigartiges Lanz-Lokomobil die Rundhäuser an der...
