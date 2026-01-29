Schauspielhaus Chemnitz: Stadt nennt Termin für Infoveranstaltung

Chemnitz
Schon im Januar sollten eigentlich möglichst viele Interessierte zu einer öffentlichen Veranstaltung eingeladen werden. Jetzt steht der Termin für Februar fest. Man muss sich anmelden.
Die Stadt Chemnitz lädt zu einer Informationsveranstaltung zur Zukunft des Schauspielhauses ein. Sie soll im Veranstaltungsaal der Stadtwirtschaft, Jakobstraße 46, stattfinden. Am 26. Februar von 17 bis 19.30 Uhr werden Bürgermeister Thomas Kütter, Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky, Christoph Dittrich, Generalintendant der Theater Chemnitz,...
