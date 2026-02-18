Schienenersatz-Verkehr auf RE-6-Strecke

Chemnitz
Auf der Linie kommt es seit Tagen wieder zu Problemen.
Am Mittwoch ist es erneut zu Problemen auf der Strecke der Bahnlinie RE 6 gekommen. Laut Pressestelle der Deutschen Bahn gab es Störungen an der Signaltechnik, was am Vormittag zu Verspätungen im Zugverkehr zwischen Burgstädt und Narsdorf führte. Später am Tag wurden Züge umgeleitet. Am Nachmittag wurde zusätzlich Schienenersatzverkehr...
Erschienen am: 18.02.2026 | 09:50 Uhr