Schiller-Einmaleins in Chemnitz: Was bedeutet dieses Graffiti?

Ausflugtipp für Lyrikfans in Chemnitz: Der Graffitikünstler Tasso alias Jens Müller hat einen Stromkasten am Schillerplatz gesprüht und dabei ein Rätsel gestellt.

Die frisch gestaltete Parkanlage am Schillerplatz hat jetzt einen neuen bunten Hingucker bekommen: Graffitikünstler Tasso alias Jens Müller war mit allerhand Spraydosen am Werk und hat einen Stromkasten an der Ecke Georgstraße/Straße der Nationen aufgehübscht. Im Auftrag des Hoch- und Tiefbauamtes sollte er den Kasten passend zum Thema...