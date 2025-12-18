Schillerndes Zuhause aus Fundstücken: Wie ein Chemnitzer Künstler einem Altbau neues Leben einhauchte

Der Chemnitzer Künstler Michael Spiegler hat sein Haus über ein Jahrzehnt lang renoviert. Dabei setzt er auf Upcycling und Liebe zum Detail.

Wer in diese Wohnung kommt, sieht gleich: Hier wird gelebt. Im Wohnzimmer breitet sich die riesige Legolandschaft von Theo aus. Er ist sieben Jahre alt und der jüngste Hausbewohner. Straßenbahnen, ein Raumschiff und ein Stadtbus. „Diesen Stadtbus habe ich gestern erst zu Ende gebaut“, erklärt Theo stolz. Direkt dahinter arbeitet seine...