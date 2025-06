Schillingsche Figuren vom Chemnitzer Schloßteich gibt es jetzt als Tastmodelle für Blinde

Mit der Hilfe von Schülern des Agricola-Gymnasiums konnten die Figuren in einem 3D-Drucker nachgebildet werden. Am Dienstag wurden sie von Sehbehinderten erstmals getestet.

Morgens um 6 Uhr in den Osterferien haben Mathelehrer Olaf Borrmann und Schüler des Agricola-Gymnasium die Schillingschen Figuren am Schloßteich Stück für Stück abfotografiert. „Das mussten wir so früh machen, weil ansonsten das Infrarot-Licht der Sonne die Aufnahmen gestört hätte“, begründen die Zehntklässler.