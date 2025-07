Schlau statt Strand in Chemnitz: Das etwas andere Feriencamp

Während andere am See liegen, tüfteln 15 Grundschüler in Chemnitz an Kunstwerken, Robotern und Umwelt-Ideen. Wie die Sommerferien spannend und lehrreich werden – und trotzdem Spaß machen können.

Die Sonne brennt, die Sommerferien haben gerade begonnen – doch faulenzen? Fehlanzeige! Stattdessen wird gesprüht, gemalt, gebaut und experimentiert. Vormittags MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in kindgerechter Form, nachmittags und abends Freizeit-Spaß im Schullandheim: Das ist das Konzept des MINT-Fit-Camps...