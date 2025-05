Schlechte Nachrichten verschrecken das Publikum: Der Chemnitzer Rummel zwischen Tradition und Zoff

Versuchter Raub, Diebstahl und Gewalt unter Jugendlichen: Am Sonntag geht nach zwei Wochen der Rummel in Chemnitz zu Ende. Die Schausteller befürchten weniger Besucher wegen der negativen Schlagzeilen. Was sagen die dazu? Ein Abend auf dem Hartmannplatz.

Der Rummel auf dem Hartmannplatz in Chemnitz hat Tradition, hier findet man etwa 50 Fahrgeschäfte und Imbissbuden. Doch mit dem Spaß kommt leider auch Ärger: Vom 29. April bis 1. Mai kam es laut Polizei an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu Straftaten auf dem Rummel. Am 1. Mai beispielsweise sollen zwei 13-Jährige von mehreren Personen... Der Rummel auf dem Hartmannplatz in Chemnitz hat Tradition, hier findet man etwa 50 Fahrgeschäfte und Imbissbuden. Doch mit dem Spaß kommt leider auch Ärger: Vom 29. April bis 1. Mai kam es laut Polizei an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu Straftaten auf dem Rummel. Am 1. Mai beispielsweise sollen zwei 13-Jährige von mehreren Personen...