  • Schlosskirche Chemnitz: Klangvolle Hilfe für krebskranke Kinder

Bild: Siegfried Petri
Ein besonderes Weihnachtskonzert erwartet Besucher in Chemnitz. Am 20. Dezember spielt das Polizeiorchester Sachsen. Doch das ist nicht alles, was den Abend so einzigartig macht.

Ein Weihnachts-Benefizkonzert zu Gunsten des Elternvereins krebskranker Kinder Chemnitz und der Kirchenmusik in der Ev.-Luth. St. Petri-Schloßkirchgemeinde findet am Samstag, 20. Dezember in der Schlosskirche Chemnitz statt. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr. Es spielt das Polizeiorchester Sachsen unter der Leitung von Susann Seifert. Die Orgel...
