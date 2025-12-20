Schlosskirche Chemnitz: Klangvolle Hilfe für krebskranke Kinder

Ein besonderes Weihnachtskonzert erwartet Besucher in Chemnitz. Am 20. Dezember spielt das Polizeiorchester Sachsen. Doch das ist nicht alles, was den Abend so einzigartig macht.

Ein Weihnachts-Benefizkonzert zu Gunsten des Elternvereins krebskranker Kinder Chemnitz und der Kirchenmusik in der Ev.-Luth. St. Petri-Schloßkirchgemeinde findet am Samstag, 20. Dezember in der Schlosskirche Chemnitz statt. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr. Es spielt das Polizeiorchester Sachsen unter der Leitung von Susann Seifert. Die Orgel...