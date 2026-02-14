Schnäppchenparadies am Wochenende: Nachtflohmarkt und Fashion-Event in der Messe Chemnitz

Chemnitz wird zum Treffpunkt für Schnäppchenjäger. Ab 15 Uhr am Samstag startet der beliebte Nachtflohmarkt. Für 3 Euro Eintritt gibt es vieles zu entdecken. Doch das ist nur der Anfang eines besonderen Wochenendes.

Ein Eldorado für Schnäppchenjäger ist am Wochenende die Messe Chemnitz. Am Samstag, 14. Februar, findet ein Nachtflohmarkt statt. Von 15 bis 23 Uhr kann man stöbern. Der Eintritt kostet 3 Euro. Schon am Tag darauf werden in der Messe wieder Stände aufgebaut: zum Lady-Fashion- und Hosenscheißer-Flohmarkt. Beginn ist 11, Ende 16 Uhr. Zum...