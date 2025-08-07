„Schneise der Verwüstung“: Mann randaliert in Limbach-Oberfrohna – kein Ende in Sicht

Randale am laufenden Band: Es kommt einiges an Schäden zusammen, die ein 37-Jähriger innerhalb eines Jahres in Limbach-Oberfrohna anrichtete. Doch dieser zeigt sich vor Gericht unbeeindruckt.

Schon beim Verlesen der Anklage unterbrach er den Staatsanwalt: „Falsch!“ – gefolgt von Kommentaren wie „Bullenschweine“. Szenen wie diese sollten sich durch die ganze Verhandlung am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal ziehen. Später stellte sich heraus: Der Mann hatte vorher Crystal konsumiert. Schon beim Verlesen der Anklage unterbrach er den Staatsanwalt: „Falsch!“ – gefolgt von Kommentaren wie „Bullenschweine“. Szenen wie diese sollten sich durch die ganze Verhandlung am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal ziehen. Später stellte sich heraus: Der Mann hatte vorher Crystal konsumiert.