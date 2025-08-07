Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Schneise der Verwüstung“: Mann randaliert in Limbach-Oberfrohna – kein Ende in Sicht

Ein Mann stand wegen Randale in Limbach-Oberfrohna am Amtsgericht vor Gericht.
Ein Mann stand wegen Randale in Limbach-Oberfrohna am Amtsgericht vor Gericht.
Chemnitz Umland
„Schneise der Verwüstung“: Mann randaliert in Limbach-Oberfrohna – kein Ende in Sicht
Von Jakob Nützler
Randale am laufenden Band: Es kommt einiges an Schäden zusammen, die ein 37-Jähriger innerhalb eines Jahres in Limbach-Oberfrohna anrichtete. Doch dieser zeigt sich vor Gericht unbeeindruckt.

Schon beim Verlesen der Anklage unterbrach er den Staatsanwalt: „Falsch!“ – gefolgt von Kommentaren wie „Bullenschweine“. Szenen wie diese sollten sich durch die ganze Verhandlung am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal ziehen. Später stellte sich heraus: Der Mann hatte vorher Crystal konsumiert.
13:30 Uhr
2 min.
Automaten-Sprengung in Limbach-Oberfrohna: Gibt es einen Zusammenhang mit Taten in Zwickau?
Wer hat am 20. Juni einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft gesprengt?
Nachdem am 20. Juni Unbekannte einen Geldautomaten am Johannisplatz in die Luft sprengten, sucht die Polizei nach ihnen. Möglicherweise kann eine ähnliche Tat in Zwickau neue Hinweise liefern.
Julia Grunwald
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
17.07.2025
3 min.
„Sechs Monate sind mein letztes Wort“: Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal geht in Berufung
In Fesseln wurde der Wohnungslose zum Landgericht gebracht.
Ein stadtbekannter Mann aus Hohenstein-Ernstthal wurde wiederholt wegen verschiedener Taten von Hausfriedensbruch bis Beleidigung verurteilt. Die Haftstrafe für die Delikte erscheint ihm zu lang.
Cristina Zehrfeld
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
