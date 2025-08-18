Schoko-Dieb vor Chemnitzer Gericht: Wenn Überwachungskameras versagen

Chemnitz
Ein Mann und sein Komplize sollen mehrere Male in Supermärkten gestohlen haben. Sie steckten unter anderem Schokolade, Zahnstocher und Kaffee ein. Für die Mitarbeiter in den Märkten Alltag, viele können sich nicht erinnern.
Nach jeder Zeugenaussage blättern die Beteiligten der Verhandlung durch einen Ordner mit Fotos von Überwachungskameras. Der Angeklagte wirkt nüchtern, als wüsste er schon, dass diese ihm die Freiheit ermöglichen werden.
