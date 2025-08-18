Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Schoko-Dieb vor Chemnitzer Gericht: Wenn Überwachungskameras versagen

Die Männer sollen 74 Tafeln Schokolade gestohlen haben.
Die Männer sollen 74 Tafeln Schokolade gestohlen haben. Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Die Männer sollen 74 Tafeln Schokolade gestohlen haben.
Die Männer sollen 74 Tafeln Schokolade gestohlen haben. Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Chemnitz
Schoko-Dieb vor Chemnitzer Gericht: Wenn Überwachungskameras versagen
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann und sein Komplize sollen mehrere Male in Supermärkten gestohlen haben. Sie steckten unter anderem Schokolade, Zahnstocher und Kaffee ein. Für die Mitarbeiter in den Märkten Alltag, viele können sich nicht erinnern.

Nach jeder Zeugenaussage blättern die Beteiligten der Verhandlung durch einen Ordner mit Fotos von Überwachungskameras. Der Angeklagte wirkt nüchtern, als wüsste er schon, dass diese ihm die Freiheit ermöglichen werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
31.07.2025
1 min.
Chemnitz: Diebe bedrohten Ladendetektiv und entkommen
Zwei Diebe flüchteten am Mittwochnachmittag aus einem Supermarkt in Bernsdorf
Zwei Diebe flüchteten am Mittwoch aus einem Supermarkt in Bernsdorf und bedrohten einen Ladendetektiv. Wie viel Strafe droht.
Johannes Fromm
28.07.2025
2 min.
Erst Italien, dann Chemnitz: Mehrfachtäter steht erneut vor Gericht
Über ein Fenster gelangen die Einbrecher in die Wohnung.
Es ist nicht der erste Wohnungseinbruch, den der Angeklagte verübt. Seit 2017 fällt er immer wieder ins Visier der italienischen Justiz. Nach einem Vorfall in Chemnitz soll dies ein Ende nehmen.
Cora Lantzsch
Mehr Artikel