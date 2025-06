Schon wieder: Elfjährige in Chemnitz durch Auto verletzt

Das Mädchen musste zur Behandlung ins Krankenhaus, die Fahrerin machte sich ohne anzuhalten aus dem Staub.

In Chemnitz ist zum zweiten Mal in dieser Woche ein elfjähriges Mädchen im Straßenverkehr verletzt worden. Der jüngste Unfall ereignete sich in Höhe einer Straßenbahnhaltestelle am Vita-Center im Stadtteil Morgenleite. Das Kind wollte dort laut Polizei am Dienstagmorgen die Bruno-Granz-Straße überqueren. Währenddessen fuhr ein Auto dem...