  • Schostakowitsch, Schumann und ein Experiment: Über einen Abend voller Leidenschaft in Chemnitz

Ungewohntes Bild beim 3. Sinfoniekonzert in der Stadthalle: Jonas Urbat steuerte Live-Elektronik-Klänge bei der Uraufführung seiner Komposition „Sonic Tales Of Industry“ bei. Bild: Matthias Zwarg
Ungewohntes Bild beim 3. Sinfoniekonzert in der Stadthalle: Jonas Urbat steuerte Live-Elektronik-Klänge bei der Uraufführung seiner Komposition „Sonic Tales Of Industry“ bei. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Schostakowitsch, Schumann und ein Experiment: Über einen Abend voller Leidenschaft in Chemnitz
Von Matthias Zwarg
Das 3. Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie hatte alles, was es braucht: Musikalität, Hingabe, Experimentierfreude und großartige Solisten.

Unmittelbar nach der leidenschaftlichen, aufwühlenden Interpretation von Dmitri Schostakowitschs 11. Sinfonie g-Moll, „Das Jahr 1905“, erhob sich am Mittwochabend fast das gesamte Publikum im ordentlich gefüllten großen Saal der Stadthalle und applaudierte begeistert wie selten. Und das war noch nicht das Ende eines großartigen Abends,...
