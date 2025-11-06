Schostakowitsch, Schumann und ein Experiment: Über einen Abend voller Leidenschaft in Chemnitz

Chemnitz
Das 3. Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie hatte alles, was es braucht: Musikalität, Hingabe, Experimentierfreude und großartige Solisten.
Unmittelbar nach der leidenschaftlichen, aufwühlenden Interpretation von Dmitri Schostakowitschs 11. Sinfonie g-Moll, „Das Jahr 1905“, erhob sich am Mittwochabend fast das gesamte Publikum im ordentlich gefüllten großen Saal der Stadthalle und applaudierte begeistert wie selten. Und das war noch nicht das Ende eines großartigen Abends,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.