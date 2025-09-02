Schüler der Förderschule Burgstädt trainieren wie bei „Schlag den Raab“

Die Förderschule in Burgstädt setzt auf Bewegung. Doch die Sportbedingungen sind zurzeit mangelhaft. Da kommt das Angebot der Reaktionswand T-Wall zur rechten Zeit, um Defizite auszugleichen.

Nacheinander leuchten auf einer etwa 2,50 Meter hohen Wand grüne und gelbe Felder auf - insgesamt sind es 64. Wer in einer Minute die meisten Lampen „ausknipst“ (ein Sensor reagiert auf Berührung), hat gewonnen. Ian Maihold und Nayla Schmidt treten zuerst gegeneinander an. Die beiden gehen in die 7. Klasse und haben Lernprobleme. Deshalb...