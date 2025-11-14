Schüler in City-Bahn bedroht: Frau greift ein und beruhigt die Situation

Chemnitz
Die 34-Jährige verhinderte offenbar Schlimmeres. Nach Ankunft der Bahn aus Burgstädt im Hauptbahnhof griff schließlich die Bundespolizei zu. Der Tatverdächtige ist kein Unbekannter bei den Behörden.
Zwischen Burgstädt und Chemnitz hat ein 26-Jähriger in der City-Bahn mehrere Schüler bedroht. Wie die Bundespolizei am Freitag informiert, ereignete sich der Vorfall Donnerstagnachmittag gegen 13.25 Uhr. Der junge Mann habe Gewalt angedroht, um seine „Sitzplatzansprüche“ zu sichern, heißt es in der Mitteilung.
