Schüsse auf Menschen in Chemnitz: Erneut Ukrainer im Fokus

Am Freitagabend wurde ein Mann durch eine Stahlkugel auf dem Sonnenberg verletzt. In Altendorf gab es zwei Tage später einen ähnlichen Fall.

Am Sonntagabend hat ein bisher unbekannter Täter in Altendorf mutmaßlich mit einem Druckluftgewehr auf eine Menschengruppe geschossen. Die drei ukrainischen Staatsbürger hatten sich gegen 22.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße unterhalten, als die drei Millimeter große Stahlkugel unmittelbar neben ihnen in der...