Schüsse in Chemnitz: 20-Jähriger verletzt und ein Großeinsatz in Mittelbach

Am Rande der Stadt hielt ein 56-Jähriger die Polizei in Atem, in Schloßchemnitz wurde auf einen jungen Syrer aus nächster Nähe abgedrückt.

Erneut haben in Chemnitz Vorfälle mit Schusswaffen die Polizei beschäftigt. Allein rund 30 Beamte waren am Mittwochnachmittag im Ortsteil Mittelbach am Rande der Stadt im Einsatz. Dort waren aus einem Wohngebiet wiederholt Schüsse zu hören gewesen.