Schwer verletzt: Radfahrerin (65) knallt in Chemnitz gegen Autotür

Chemnitz
Im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines VW öffnete plötzlich die Autotür.
Es war schon dunkel am Donnerstagabend, als eine 65-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Ludwig-Richter-Straße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf unterwegs war. Gegen 18.50 Uhr parkte in eben jener Straße der 44-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporters am Fahrbahnrand. Dann öffnete er die Fahrertür, um auszusteigen. Genau zu dieser Zeit...
