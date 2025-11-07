Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Schwer verletzt: Radfahrerin (65) knallt in Chemnitz gegen Autotür

Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Chemnitz
Schwer verletzt: Radfahrerin (65) knallt in Chemnitz gegen Autotür
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines VW öffnete plötzlich die Autotür.

Es war schon dunkel am Donnerstagabend, als eine 65-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Ludwig-Richter-Straße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf unterwegs war. Gegen 18.50 Uhr parkte in eben jener Straße der 44-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporters am Fahrbahnrand. Dann öffnete er die Fahrertür, um auszusteigen. Genau zu dieser Zeit...
