Schwere Körperverletzung in Chemnitz: 44-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

Chemnitz
Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Morgenleite erlitt ein 61-Jähriger Schnittverletzungen.
Nach einer schweren Körperverletzung hat die Polizei einen 44-jährigen Ukrainer festgenommen. Die Tat ereignete sich am Freitagabend. Nach Angaben der Polizei hielten sich der mutmaßliche Täter, ein 61-Jähriger und eine 41-Jährige in einer Wohnung in der Max-Schäller-Straße auf. Dort soll es es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen...
