  • Schwere Körperverletzung in Chemnitz: 44-Jähriger nach Messerangriff festgenommen

Ein Streit endete am Freitag für einen 61-Jährigen mit Schnittwunden.
Ein Streit endete am Freitag für einen 61-Jährigen mit Schnittwunden.
Chemnitz
Redakteur
Von Luisa Ederle
Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Morgenleite erlitt ein 61-Jähriger Schnittverletzungen.

Nach einer schweren Körperverletzung hat die Polizei einen 44-jährigen Ukrainer festgenommen. Die Tat ereignete sich am Freitagabend. Nach Angaben der Polizei hielten sich der mutmaßliche Täter, ein 61-Jähriger und eine 41-Jährige in einer Wohnung in der Max-Schäller-Straße auf. Dort soll es es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen...
