Schwere Schäden, kein Geld und fehlende Ersatzteile: Brunnen im Chemnitzer Stadthallenpark vor dem Aus?

Die Anlage soll zwar auch in diesem Frühjahr wieder in Betrieb gehen. Die Technik könne aber jederzeit ausfallen, warnt der Baubürgermeister. Er hat zudem erstmals die Kosten für eine Sanierung der Anlage beziffert.

An heißen Tagen hat er sich zu einer Art Ersatz-Schwimmbad in der Innenstadt entwickelt: der Brunnen im Stadthallenpark. Die großen Becken und die geringe Wassertiefe animieren Kinder im Sommer immer wieder zum Planschen in den drei Becken. Wie lange das noch möglich ist, dahinter steht nun ein dickes Fragezeichen.