  • Schwerer Unfall am Sonnenlandpark Lichtenau: Autos stoßen frontal zusammen

Ein schwerer Unfall hat sich Freitagabend auf der S 200 am Sonnenlandpark ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich Freitagabend auf der S 200 am Sonnenlandpark ereignet. Bild: Harry Haertel
Ein schwerer Unfall hat sich Freitagabend auf der S 200 am Sonnenlandpark ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich Freitagabend auf der S 200 am Sonnenlandpark ereignet. Bild: Harry Haertel
Update
Chemnitz Umland
Schwerer Unfall am Sonnenlandpark Lichtenau: Autos stoßen frontal zusammen
Redakteur
Von Bettina Junge
Auf der Strecke zwischen Ottendorf und Oberlichtenau hat es einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Die Ursache war erneut ein Vorfahrtsfehler.

Erneut hat es auf der S 200 in Lichtenau einen Unfall gegeben: Am Freitag kam es gegen 15 Uhr auf der Straße zwischen Ottendorf und Oberlichtenau zu einer schweren Kollision. Laut Polizei hatte ein 71-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford Fiesta missachtet. Beim Abbiegen links in den Sonnenlandpark hatte der Audi-Fahrer...
