Schwerer Unfall am Sonnenlandpark Lichtenau: Autos stoßen frontal zusammen

Auf der Strecke zwischen Ottendorf und Oberlichtenau hat es einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Die Ursache war erneut ein Vorfahrtsfehler.

Erneut hat es auf der S 200 in Lichtenau einen Unfall gegeben: Am Freitag kam es gegen 15 Uhr auf der Straße zwischen Ottendorf und Oberlichtenau zu einer schweren Kollision. Laut Polizei hatte ein 71-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford Fiesta missachtet. Beim Abbiegen links in den Sonnenlandpark hatte der Audi-Fahrer...