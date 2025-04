Schwerer Unfall in Chemnitz mit Linien-Bus der CVAG: Zwei Schwerverletzte im Krankenhaus

Auf der Frankenberger Straße kollidierte ein Bus der Linie 21 mit einem Auto. Die Insassen des Pkw wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer wurde leicht verletzt.

In Chemnitz ist es auf der Frankenberger Straße am Dienstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Linien-Bus der CVAG kollidierte bei der Ausfahrt aus einer Haltestelle in Höhe der Trinitatiskirche mit einem Auto, der im hinteren Teil neben ihm fuhr. Die Polizei erklärte, dass die beiden Insassen des Pkw, ein 82-jähriger...