Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna: 57-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Nach dem Unfall am Mittwochabend musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer.

Limbach-Oberfrohna. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochabend im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Pleißa. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 19.20 Uhr ein 57-jähriger Dacia-Fahrer auf der Hohensteiner Straße aus dem Stadtzentrum kommend in Richtung A 4 unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Rotdornstraße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Sein Wagen prallte zunächst frontal gegen einen Zaun, überschlug sich und stieß anschließend gegen einen weiteren Zaun. Der 57-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von den hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Dacia war durch den Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurden zudem ein Audi und ein Ford beschädigt. Beide Fahrzeuge waren auf einem Grundstück hinter einem der Zäune geparkt.

Fahrer war unter Alkoholeinfluss

Laut Polizeisprecherin Christina Friedrich beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf rund 22.000 Euro. Ein bei dem Dacia-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,32 Promille. Die Polizeibeamten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher. Zudem wurde gegen den 57-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, teilt die Polizeisprecherin mit. (grun)