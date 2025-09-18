Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna: 57-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Ein 57-Jähriger verunglückte am Mittwochabend mit seinem Dacia.
Ein 57-Jähriger verunglückte am Mittwochabend mit seinem Dacia. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Ein 57-Jähriger verunglückte am Mittwochabend mit seinem Dacia.
Ein 57-Jähriger verunglückte am Mittwochabend mit seinem Dacia. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz Umland
Schwerer Unfall in Limbach-Oberfrohna: 57-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Unfall am Mittwochabend musste der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer.

Limbach-Oberfrohna.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochabend im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Pleißa. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 19.20 Uhr ein 57-jähriger Dacia-Fahrer auf der Hohensteiner Straße aus dem Stadtzentrum kommend in Richtung A 4 unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Rotdornstraße kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Sein Wagen prallte zunächst frontal gegen einen Zaun, überschlug sich und stieß anschließend gegen einen weiteren Zaun. Der 57-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von den hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Dacia war durch den Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurden zudem ein Audi und ein Ford beschädigt. Beide Fahrzeuge waren auf einem Grundstück hinter einem der Zäune geparkt.

Fahrer war unter Alkoholeinfluss

Laut Polizeisprecherin Christina Friedrich beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf rund 22.000 Euro. Ein bei dem Dacia-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,32 Promille. Die Polizeibeamten stellten daraufhin den Führerschein des Mannes sicher. Zudem wurde gegen den 57-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, teilt die Polizeisprecherin mit. (grun)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:10 Uhr
2 min.
Zwei Straßensperrungen in Limbach-Oberfrohna: Das müssen Autofahrer ab nächster Woche beachten
Zwei neue Straßensperrungen kommen nächste Woche in Limbach-Oberfrohna.
Am 22. September werden gleich zwei Straßen in der Großen Kreisstadt für Bauarbeiten gesperrt. Auch der Busverkehr ist davon betroffen.
Julia Grunwald
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
02.09.2025
1 min.
Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Limbach-Oberfrohna
Eine Skoda-Fahrerin geriet in Limbach-Oberfrohna auf Abwege.
Ein Skoda blieb am Ende auf dem Dach liegen. Was auf der Hohensteiner Straße passierte.
Susanne Kiwitter
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
Mehr Artikel