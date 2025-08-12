Schwerer Unfall mit Motorrad in Einsiedel – auch Fußgängerin verletzt

Zwei Personen wurden schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 16.000 Euro.

Im Chemnitzer Ortsteil Einsiedel hat sich am Montag gegen 18 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Einsiedler Hauptstraße ereignet. Dabei kollidierte ein BMW mit einem leichten Motorrad der Marke MZ. Die 49-jährige Auto-Fahrerin missachtete beim Abbiegen auf einen Parkplatz die Vorfahrt des entgegenkommenden Kradfahrers. Der 17-jährige...