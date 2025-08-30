Schwerer Unfall unweit der A 4 bei Chemnitz-Ost: Mehrere Schwerverletzte

Ein Auto ist beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen – an einer Stelle, wo es immer wieder kracht.

Bei einem Verkehrsunfall unweit der A 4-Anschlussstelle Chemnitz-Ost bei Oberlichtenau sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag bestätigte, war ein VW beim Linksabbiegen von der S 200 in Richtung Sonnenlandpark mit einem entgegenkommenden Audi kollidiert. Durch den Zusammenstoß sei der Audi dann noch gegen einen Mini...