Sechs Richtige im Lotto: Wer ist der Chemnitzer, der in der Mittsommernacht gewonnen hat?

Über 660.000 Euro gingen bei der Samstagziehung von „6aus49“ nach Chemnitz. Noch ist der glückliche Gewinner bei Sachsenlotto unbekannt.

Der längste Tag des Jahres brachte nicht nur Sonne bis in die späten Abendstunden, sondern auch einen Volltreffer im Lotto „6aus49“. Ein Mitspieler aus Chemnitz konnte sich laut Sachsenlotto am Mittsommer-Wochenende über einen Gewinn von 663.626 Euro freuen. Mit sechs Richtigen landete er einen Treffer in Gewinnklasse 2 bei der Ziehung am...