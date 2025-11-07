Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Secret Packs“: Automat mit Retourenware nun auch in der Chemnitzer Innenstadt

Nummer für das Fach eingeben, bezahlen und mitnehmen: So funktioniert der Retourenautomat in der „Galerie Roter Turm“.
Nummer für das Fach eingeben, bezahlen und mitnehmen: So funktioniert der Retourenautomat in der „Galerie Roter Turm“. Bild: Benjamin Lummer
Nummer für das Fach eingeben, bezahlen und mitnehmen: So funktioniert der Retourenautomat in der „Galerie Roter Turm“.
Nummer für das Fach eingeben, bezahlen und mitnehmen: So funktioniert der Retourenautomat in der „Galerie Roter Turm“. Bild: Benjamin Lummer
Chemnitz
„Secret Packs“: Automat mit Retourenware nun auch in der Chemnitzer Innenstadt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei „Secret Packs“ kauft der Kunde die Katze im Sack: Ware, die zurückgesendet wurde und dann als Überraschungspaket in Verkaufsautomaten landet. Ein solcher steht nun in der „Galerie Roter Turm“.

Man weiß nicht, was man bekommt und das ist wahrscheinlich der Reiz daran: Automaten mit sogenannten „Secret Packs“ liegen im Trend. Seit Freitag steht einer in der „Galerie Roter Turm“ in der Innenstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
16.10.2025
2 min.
Einkaufszentrum wird zur großen „Abzapfsäule“: Blutspendemarathon in Chemnitz mit Rekordziel
Hunderte Spender werden in der Galerie Roter Turm erwartet.
Am 25. Oktober findet der DRK-Blutspendemarathon in der „Galerie Roter Turm“ statt. Ein alter Rekord soll endlich gebrochen werden. Wer dabei sein kann und wie es funktioniert.
Oleksandra Patlai
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
Mehr Artikel