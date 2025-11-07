„Secret Packs“: Automat mit Retourenware nun auch in der Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz
Bei „Secret Packs“ kauft der Kunde die Katze im Sack: Ware, die zurückgesendet wurde und dann als Überraschungspaket in Verkaufsautomaten landet. Ein solcher steht nun in der „Galerie Roter Turm“.
Man weiß nicht, was man bekommt und das ist wahrscheinlich der Reiz daran: Automaten mit sogenannten „Secret Packs“ liegen im Trend. Seit Freitag steht einer in der „Galerie Roter Turm“ in der Innenstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.