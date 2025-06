Selbstbewusstsein stärken in der Spinnerei: Mädchen und Frauen treffen sich zum Brunch

Sich vernetzen und gegenseitig unterstützen: Das können Mädchen und Frauen am 2. Juli in der Spinnerei. Diese Workshops gibt es zu entdecken.

Selbstwert, Selbstbild und Selbstwirksamkeit: Diese Dinge können Mädchen und junge Frauen am 2. Juli in der Spinnerei an der Altchemnitzer Straße gemeinsam stärken. Bei einem Brunch mit Buffet und Smoothies lernen sie sich von 11 bis 14 Uhr in lockerer Atmosphäre kennen.