Seniorin in Bus gestürzt und verletzt: Wer war dabei?

Zu schnell angefahren oder Fehlverhalten der Insassin? Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagvormittag ist in Chemnitz in einem Linienbus eine 82-jährige Seniorin gestürzt. Laut Polizeimitteilung verletzte sich die Frau dabei leicht. Der Unfall passierte gegen 9.35 Uhr an der Bushaltestelle „Dresdner Straße/Hauptbahnhof“ auf dem Sonnenberg. Demnach sei der Bus stadtauswärts gefahren, als er dort planmäßig kurz hielt....