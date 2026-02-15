Seniorin in Bus gestürzt und verletzt: Wer war dabei?

Chemnitz
Zu schnell angefahren oder Fehlverhalten der Insassin? Die Polizei sucht Zeugen.
Am Samstagvormittag ist in Chemnitz in einem Linienbus eine 82-jährige Seniorin gestürzt. Laut Polizeimitteilung verletzte sich die Frau dabei leicht. Der Unfall passierte gegen 9.35 Uhr an der Bushaltestelle „Dresdner Straße/Hauptbahnhof“ auf dem Sonnenberg. Demnach sei der Bus stadtauswärts gefahren, als er dort planmäßig kurz hielt....
