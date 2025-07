Seniorin in Chemnitz um Geld betrogen, weil sie Kindern helfen wollte

Die 68-Jährige wollte den Hilfesuchenden ein Glas Wasser geben. Danach fehlten mehrere hundert Euro.

Chemnitz.

Eine Seniorin ist am Mittwochnachmittag in ihrer Wohnung an der Straße Am Harthwald mit dem sogenannten Wasserglastrick betrogen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Kinder bei ihr geklingelt und um ein Glas Wasser gebeten. Die 68-Jährige ließ das Mädchen und den Jungen in ihre Wohnung, gab ihnen etwas zu trinken und ließ sie das Bad benutzen. Als die beiden die Wohnung wieder verlassen hatten, sollen der Frau mehrere hundert Euro in ihrem Portmonee gestohlen worden sein. Die Seniorin schätzt die beiden Kinder als etwa 12 Jahre alt, 1,55 Meter groß und mit südeuropäischem Aussehen. Die Polizei gibt den Tipp, ein Glas Wasser nur an der Wohnungstür zu reichen. Die Sperrkette sollte geschlossen bleiben. (cma)