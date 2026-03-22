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Einbrecher haben in Adelsberg Einfamilienhäuser aufgebrochen (Symbolbild).
Einbrecher haben in Adelsberg Einfamilienhäuser aufgebrochen (Symbolbild). Foto: Silas Stein/dpa
Einbrecher haben in Adelsberg Einfamilienhäuser aufgebrochen (Symbolbild).
Einbrecher haben in Adelsberg Einfamilienhäuser aufgebrochen (Symbolbild). Foto: Silas Stein/dpa
Chemnitz
Seniorin überrascht Einbrecher in Adelsberg
Redakteur
Von Jana Peters
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Einbrecher sind in zwei Einfamilienhäuser in Adelsberg eingestiegen. Einer wurde auf frischer Tat ertappt.

Einbrecher sind am Samstagabend in zwei Einfamilienhäuser an der Cervantesstraße in Adelsberg eingedrungen. Laut Polizei stiegen zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr Unbekannte über die Terrassentür in das erste Haus ein. Es wurden Bargeld, Uhren und Alkoholika entwendet. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.
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