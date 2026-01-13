Serie in Chemnitz hält an: Junge Männer rauben 48-Jährigen an Bushaltestelle aus

Der Übergriff passierte in der Nacht auf Dienstag. Der Tatablauf ähnelte vorangegangenen Überfällen.

Bei einem erneuten Raub in Chemnitz haben die Täter ein Handy erbeutet. Die Tat ereignete sich am Montagabend gegen 23 Uhr in der Zietenstraße. An einer dortigen Bushaltestelle wurde ein 48-Jähriger von zwei unbekannten Jugendlichen nach Zigaretten gefragt. Als der Mann verneinte, ging das Duo auf ihn los. Im Zuge des Handgemenges stahlen die...