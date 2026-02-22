Sicherer zu Fuß in Burgstädt: Stadt nimmt vor allem Schulwege in den Fokus

Chemnitz Umland
Das Programm „Wegecheck“ geht in die nächste Runde. Burgstädt ist in diesem Jahr dabei. Der Bürgermeister hat vor allem die Grundschulen im Blick.
Sicher zu Fuß unterwegs zu sein, ist selbst in kleineren Städten und Gemeinden nicht ganz einfach. In Burgstädt sieht Bürgermeister Lars Naumann vor allem Probleme an den Grundschulen in Göppersdorf und Mohsdorf sowie an der Goethe- und Kantstraße. Bei den Grundschulen stießen innerhalb kurzer Zeit Kinder, Autos, der Schulbus, Laster,...
