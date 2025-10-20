Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Sicherheit auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Was erwartet die Besucher im Jahr eins nach Magdeburg?

Verstärkte Polizeipräsenz auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt am Tag nach der Amokfahrt in Magdeburg im vergangenen Jahr.
Verstärkte Polizeipräsenz auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt am Tag nach der Amokfahrt in Magdeburg im vergangenen Jahr. Bild: Michael Müller/Archiv
Verstärkte Polizeipräsenz auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt am Tag nach der Amokfahrt in Magdeburg im vergangenen Jahr.
Verstärkte Polizeipräsenz auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt am Tag nach der Amokfahrt in Magdeburg im vergangenen Jahr. Bild: Michael Müller/Archiv
Chemnitz
Sicherheit auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Was erwartet die Besucher im Jahr eins nach Magdeburg?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Dresden und Leipzig können Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht wie gewohnt öffnen. Der Grund sind jeweils erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Wie sehen die Pläne für Chemnitz aus?

Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten in Sachsen. Umfragen und Tests haben dies über Jahre hinweg immer wieder bestätigt. „Traditioneller Markt in bezaubernder Kulisse“, schwärmt derzeit etwa das Reisemagazin „Merian“ auf seiner Webseite.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
17:30 Uhr
4 min.
Mehr Sicherheit: Weihnachtsmärkte im Vogtland rüsten nach
Mobile Durchfahrtssperren kamen bereits im vergangenen Jahr in mehreren deutschen Städten auf den Weihnachtsmärkten zum Einsatz. Plauen zieht in diesem Jahr nach.
In fünf Wochen öffnet in Plauen der erste Weihnachtsmarkt im Vogtland. Dort und in anderen Städten werden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Plauen setzt erstmals neue mobile Durchfahrtssperren ein. Und anderenorts?
Bernd Jubelt
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
12.10.2025
4 min.
Nach Anschlägen: Müssen sich Mittelsachsen um ihre Weihnachtsmärkte sorgen?
Der Stadtordnungsdienst sorgte auf dem Christmarkt Freiberg für ein sicheres Gefühl.
Sicherheitsvorkehrungen auf den Weihnachtsmärkten in Mittelsachsen stehen in diesem Jahr besonders im Fokus. Freiberg setzt auf Anti-Terror-Sperren. Schutzkonzepte werden in manchen Orten jetzt überprüft.
Jan Leißner
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
Mehr Artikel