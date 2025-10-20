Sicherheit auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Was erwartet die Besucher im Jahr eins nach Magdeburg?

In Dresden und Leipzig können Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht wie gewohnt öffnen. Der Grund sind jeweils erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Wie sehen die Pläne für Chemnitz aus?

Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten in Sachsen. Umfragen und Tests haben dies über Jahre hinweg immer wieder bestätigt. „Traditioneller Markt in bezaubernder Kulisse“, schwärmt derzeit etwa das Reisemagazin „Merian“ auf seiner Webseite. Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten in Sachsen. Umfragen und Tests haben dies über Jahre hinweg immer wieder bestätigt. „Traditioneller Markt in bezaubernder Kulisse“, schwärmt derzeit etwa das Reisemagazin „Merian“ auf seiner Webseite.