Sicherheit auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt: Was erwartet die Besucher im Jahr eins nach Magdeburg?

Chemnitz
In Dresden und Leipzig können Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht wie gewohnt öffnen. Der Grund sind jeweils erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Wie sehen die Pläne für Chemnitz aus?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt gilt als einer der schönsten in Sachsen. Umfragen und Tests haben dies über Jahre hinweg immer wieder bestätigt. „Traditioneller Markt in bezaubernder Kulisse“, schwärmt derzeit etwa das Reisemagazin „Merian“ auf seiner Webseite.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.