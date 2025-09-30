Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Sie beabsichtigen nur, uns für dumm zu verkaufen“: Chemnitzer wird für Nazi-Parolen im Fenster verurteilt

Ein junger Mann musste sich wegen Nazi-Parolen vor Gericht verantworten.
Ein junger Mann musste sich wegen Nazi-Parolen vor Gericht verantworten. Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Ein junger Mann musste sich wegen Nazi-Parolen vor Gericht verantworten.
Ein junger Mann musste sich wegen Nazi-Parolen vor Gericht verantworten. Bild: David-Wolfgang Ebener/dpa
Chemnitz
„Sie beabsichtigen nur, uns für dumm zu verkaufen“: Chemnitzer wird für Nazi-Parolen im Fenster verurteilt
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann hat aus seinen Fenstern verbotene Nazi-Parolen ausgehangen. In vorherigen Fällen kam er damit davon, doch das Chemnitzer Gericht sieht das anders. Ein einzelner Buchstabe ist entscheidend.

„Egal ob Sie das aus Spaß getan haben, oder die Ideologie verinnerlicht haben: Es ist problematisch.“ Mit diesem Satz beendete der Richter die Urteilsbegründung für einen Fall am Amtsgericht. Angeklagt war ein 24-jähriger Handwerks-Azubi, der im Juni und Juli 2024 auffällig geworden ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
24.09.2025
4 min.
Nach brutalem Überfall in Chemnitz: Blinder Mann wartet vergeblich auf Gerechtigkeit
Torsten Albrecht wurde von zwei Männern brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Sie sind vor Gericht nicht erschienen. Es besteht wenig Hoffnung, dass sie bestraft werden.
Zwei Männer haben nachts einen Blinden brutal überfallen. Er leidet seitdem unter Angststörungen. Und obwohl die Männer bekannt sind, gibt es wenig Hoffnung, dass sie vor Gericht bestraft werden.
Jana Peters
08:37 Uhr
2 min.
Mietwagen: Nur bei zwei Dritteln lief es problemlos
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos.
Zusatzpolicen, die einem am Schalter aufgedrängt werden. Ein kleineres Auto, als man gebucht hat. Viele haben schon Mietwagenärger erlebt, wie eine Umfrage zeigt.
26.09.2025
4 min.
Hat ein Taxifahrer eine 88-Jährige mit Falschgeld aus Kopierpapier betrogen?
Es ist immer noch sehr üblich, dass im Taxi mit Bargeld bezahlt wird.
Ein 44-jähriger Mann steht wegen Betruges mit Falschgeld vor Gericht. Seine Arbeit als Taxifahrer sei bisher tadellos gewesen. Doch die Aussagen der Zeugen sprechen eine andere Sprache.
Cora Lantzsch
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel