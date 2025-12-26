MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Sie hat geschafft, wovon viele Männer träumen: Junge Chemnitzerin kickt um die Welt

Wünscht sich im Vergleich zum Männerfußball fairere Bedingungen im Frauenfußball: Charlin Groß aus Chemnitz.
Wünscht sich im Vergleich zum Männerfußball fairere Bedingungen im Frauenfußball: Charlin Groß aus Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Die 20-Jährige hat eine Saison bei einem Club in Schweden gespielt und ist jetzt zuhause in Chemnitz.
Die 20-Jährige hat eine Saison bei einem Club in Schweden gespielt und ist jetzt zuhause in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Bei Charlin Groß zeigte der Finger früh aufs runde Leder. Hier ist sie links als Baby während des deutschen WM-Sommermärchens 2006 zu sehen.
Bei Charlin Groß zeigte der Finger früh aufs runde Leder. Hier ist sie links als Baby während des deutschen WM-Sommermärchens 2006 zu sehen. Bild: Archiv Charlin Groß
Von links: Charlin Groß als 15-Jährige beim CFC, beim FC Carl Zeiss Jena (2021), 2025 beim Bollstanäs SK in Stockholm und bei einem Spiel am Coker College in South Carolina 2024.
Von links: Charlin Groß als 15-Jährige beim CFC, beim FC Carl Zeiss Jena (2021), 2025 beim Bollstanäs SK in Stockholm und bei einem Spiel am Coker College in South Carolina 2024. Bild: Archiv Charlin Groß
Wünscht sich im Vergleich zum Männerfußball fairere Bedingungen im Frauenfußball: Charlin Groß aus Chemnitz.
Wünscht sich im Vergleich zum Männerfußball fairere Bedingungen im Frauenfußball: Charlin Groß aus Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Die 20-Jährige hat eine Saison bei einem Club in Schweden gespielt und ist jetzt zuhause in Chemnitz.
Die 20-Jährige hat eine Saison bei einem Club in Schweden gespielt und ist jetzt zuhause in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Bei Charlin Groß zeigte der Finger früh aufs runde Leder. Hier ist sie links als Baby während des deutschen WM-Sommermärchens 2006 zu sehen.
Bei Charlin Groß zeigte der Finger früh aufs runde Leder. Hier ist sie links als Baby während des deutschen WM-Sommermärchens 2006 zu sehen. Bild: Archiv Charlin Groß
Von links: Charlin Groß als 15-Jährige beim CFC, beim FC Carl Zeiss Jena (2021), 2025 beim Bollstanäs SK in Stockholm und bei einem Spiel am Coker College in South Carolina 2024.
Von links: Charlin Groß als 15-Jährige beim CFC, beim FC Carl Zeiss Jena (2021), 2025 beim Bollstanäs SK in Stockholm und bei einem Spiel am Coker College in South Carolina 2024. Bild: Archiv Charlin Groß
Chemnitz
Sie hat geschafft, wovon viele Männer träumen: Junge Chemnitzerin kickt um die Welt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Charlin Groß hat geschafft, wovon viele junge Männer träumen. Die 20-Jährige spielte schon in den USA Fußball, zuletzt in Schweden. Und demnächst? Über eine junge Frau, die genau weiß, wo sie hinwill.

Bei Charlin Groß zeigte der Finger früh auf das runde Leder. Es gibt ein Foto von ihr, da sitzt sie als Baby mit Ball in einem Tor auf einem Bolzplatz. Es entstand 2006, als Deutschland sein WM-Sommermärchen erlebte. Der Mythos bekam zwar nachträglich Risse, bei der kleinen Chemnitzerin war aber offenbar der Weg für eine Fußballkarriere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
10.12.2025
4 min.
Vom Foodtruck zum eigenen Laden: Eine junge Ukrainerin erfüllt sich in Chemnitz den Traum vom eigenen Café
 5 Bilder
Sie eröffnete am 29. November und bietet neben Kaffee auch Glühwein an.
Yuliia Fediuk kam vor dreieinhalb Jahren aus Kiew nach Chemnitz. Jetzt hat sie sich mit ihrem eigenen Café im Tietz einen Traum erfüllt – mit Matcha, Glühwein und günstigen Preisen für alle.
Laetitia Feddersen
26.11.2025
4 min.
Kuha-Finale in Chemnitz: Ein Münchner Dauergast und seine Bilanz zur Kulturhauptstadt
Tino Oelker war beim Auftakt der Kulturhauptstadt im Januar dabei und reiste danach noch fünfmal nach Chemnitz. Ein Highlight sei die theatrale Bus-Tour „Abgefahren“ gewesen.
Seit 15 Jahren bereist der Münchner Tino Oelker die Kulturhauptstädte Europas. In diesem Jahr war er schon sechsmal in Chemnitz. Was er an der Stadt schätzt – und was ihm nicht gefallen hat.
Benjamin Lummer
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Mehr Artikel