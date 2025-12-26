Sie hat geschafft, wovon viele Männer träumen: Junge Chemnitzerin kickt um die Welt

Charlin Groß hat geschafft, wovon viele junge Männer träumen. Die 20-Jährige spielte schon in den USA Fußball, zuletzt in Schweden. Und demnächst? Über eine junge Frau, die genau weiß, wo sie hinwill.

Bei Charlin Groß zeigte der Finger früh auf das runde Leder. Es gibt ein Foto von ihr, da sitzt sie als Baby mit Ball in einem Tor auf einem Bolzplatz. Es entstand 2006, als Deutschland sein WM-Sommermärchen erlebte. Der Mythos bekam zwar nachträglich Risse, bei der kleinen Chemnitzerin war aber offenbar der Weg für eine Fußballkarriere... Bei Charlin Groß zeigte der Finger früh auf das runde Leder. Es gibt ein Foto von ihr, da sitzt sie als Baby mit Ball in einem Tor auf einem Bolzplatz. Es entstand 2006, als Deutschland sein WM-Sommermärchen erlebte. Der Mythos bekam zwar nachträglich Risse, bei der kleinen Chemnitzerin war aber offenbar der Weg für eine Fußballkarriere...