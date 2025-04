Sie sind die Besten ihres Faches: Handwerkskammer Chemnitz ehrt 200 Meister

Bei einer festlichen Feier in der Stadthalle sind genau 213 Meister-Absolventen geehrt worden. Das Event ist so wichtig, dass auch Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Rede hielt.

Der Jüngste ist gerade einmal 21 Jahre alt, die Älteste ist 53 Jahre alt. So breit reicht das Spektrum der 213 Frauen und Männer, die im Jahr 2024 ihre Meisterprüfung bestanden haben. Sie sind am Samstagabend in der Stadthalle Chemnitz geehrt worden.