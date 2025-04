Sieht so die Zukunft der Chemnitzer Postfilialen aus?

Die Deutsche Post hat in Chemnitz schon mehrere Packstationen in Betrieb, an denen auch zahlreiche weitere Postdienstleistungen angeboten werden – rund um die Uhr. Lösen diese Anlagen über kurz oder lang die klassischen Post-Agenturen ab?

Auch in Chemnitz gehörte das Postamt um die Ecke über Jahrzehnte zum festen Bestandteil des Lebens im Stadtteil. Briefmarken, Päckchen, Einschreiben – all das war nach ein paar Minuten zu Fuß zu erledigen. Bis die Post irgendwann privatisiert wurde und der Siegeszug von E-Mail & Co. begann.