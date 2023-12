Silvester in Chemnitz: Straßenreinigung kostet 8000 Euro

Ab heute gibt es Feuerwerk im Handel zu kaufen. Gezündet werden dürfen die Knallkörper erst ab Sonntag. Welche Regeln gibt es dafür?

Chemnitz.

Zwei Tage lang darf geknallt werden: Genau vom 31. Dezember ab 00.01 Uhr bis zum 1. Januar 23.59 Uhr. Wer außerhalb der Silvesterzeit Feuerwerk der Kategorie F2 (Raketen, Batterien, Böller, Bodenwirbel etc.) abrennen will, braucht eine Erlaubnis. Darüber informiert die Stadt Chemnitz auf einer Informationsseite zum Thema Silvester unter www.chemnitz.de/feuerwerk. Demnach darf fast überall in Chemnitz geknallt werden. „In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist das Abbrennen von Feuerwerk nicht gestattet“, heißt es auf der Seite. Es wird auch darum gebeten, nicht in Schutzgebieten, am Waldrand sowie im Wald zu knallen, um Wildtiere zu schützen.