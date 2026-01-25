Simson-Moped in Limbach-Oberfrohna geklaut

Das Fahrzeug stand am Samstagabend vor dem Kino an der Jägerstraße. Dann war es weg. Wer hat was gesehen?

In Limbach-Oberfrohna ist am Samstag ein Simson-Moped gestohlen worden. Das DDR-Fahrzeug vom Modell S51 stand laut Polizei vor dem Kino an der Jägerstraße und war mit einem Kettenschloss gesichert. Die Tat passierte demnach zwischen 18.45 und 20.45 Uhr. Auf dem Tank des hellgrünen Mopeds seien zwei grüne „Simson"-Aufkleber angebracht...