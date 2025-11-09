Simson-Mopeds gestohlen: Einbrecher machen Beute in Chemnitzer Garagenhof

Der Schaden geht in die Tausende. Ganz in der Nähe verschwand zudem ein alter Ford.

Im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf haben Einbrecher eine blaue und eine grüne Simson S51 gestohlen. Die beiden Mopeds verschwanden laut Polizei aus einer Garage in einem Garagenkomplex an der Straße Am schnellen Markt. Die Täter hatten das Garagentor gewaltsam geöffnet und die Mopeds sowie Werkzeug gestohlen. Auch mehrere Ersatzteile fehlen....