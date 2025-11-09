Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Simson-Mopeds gestohlen: Einbrecher machen Beute in Chemnitzer Garagenhof

Chemnitz
Simson-Mopeds gestohlen: Einbrecher machen Beute in Chemnitzer Garagenhof
Redakteur
Von Michael Müller
Der Schaden geht in die Tausende. Ganz in der Nähe verschwand zudem ein alter Ford.

Im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf haben Einbrecher eine blaue und eine grüne Simson S51 gestohlen. Die beiden Mopeds verschwanden laut Polizei aus einer Garage in einem Garagenkomplex an der Straße Am schnellen Markt. Die Täter hatten das Garagentor gewaltsam geöffnet und die Mopeds sowie Werkzeug gestohlen. Auch mehrere Ersatzteile fehlen....
06.11.2025
1 min.
Auffällige Simson in Plauen gestohlen
Eine S 51 verschwand aus einer Garage in Plauen. (Symbolbild)
Das Moped wurde aus einer Garage entwendet.
Tino Beyer
22.10.2025
2 min.
Schwere Beute: Diebe suchen Chemnitzer Baustellen heim
Diebe haben es in Chemnitz auf Teile von Baumaschinen abgesehen.
Vom Bolzen bis zur Baggerschaufel: Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen gleich mehrere Fälle angezeigt.
Michael Müller
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel