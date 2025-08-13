Sind niedrige Mieten in Chemnitz gut für die Wirtschaft in der Stadt?

Chemnitz
Andere Städte können vom Chemnitzer Wohnungsmarkt lernen, meinen Vertreter der Chemnitzer Linken. Und das nicht nur im Interesse der Mieter. Ihr Argument: Wenn mehr Geld zum Leben bleibt, haben am Ende alle was davon.
Die moderaten Wohnungsmieten in Chemnitz sind nach Ansicht der Linken ein Standortvorteil nicht nur für die Einwohner der Stadt, sondern auch für Handel und Gewerbe. „Dass die Mietpreise im Vergleich zu vielen anderen Großstädten noch bezahlbar sind, ist kein Makel, sondern ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Vorteil, den es zu...
