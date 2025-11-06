Sinfoniekonzert im Zeichen der Chemnitzer Industriegeschichte

Ein rhythmisches Klangerlebnis versprechen die Musiker der Robert-Schumann-Philharmonie für den 6. November.
Passend zu „C the Unseen“, dem Motto von Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025, erweckt der Musiker, Komponist und Sound-Designer Jonas Urbat die verborgene Klangwelt der Chemnitzer Industrie zum Leben. Insofern ist das Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie (im Bild) am Donnerstag, 6. November, 19 Uhr in der Stadthalle eine Hommage an die Industriegeschichte der Stadt, erzählt die Musik doch von realen Orten und ihren Menschen. Durch neu generierte Klangaufnahmen verschmelzen die Grenzen zwischen klassischer Musik, industriellen Sounds und moderner Elektronik zu einem rhythmischen Klangerlebnis. Ein Klangerlebnis der besonderen Art verspricht auch Robert Schumanns Konzertstück für vier Hörner und Orchester. Der zweite Teil dieses Sinfoniekonzertes ist Dmitri Schostakowitsch gewidmet. Seine Sinfonie Nr. 11 mutet an wie ein sinfonisches Gedicht und erinnert an das Russland des Jahres 1905, als die friedlichen Proteste gegen die Herrschaft des Zaren vom Militär brutal niedergeschlagen wurden. (gp)
Eintrittskarten für das Konzert gibt es in den „Freie Presse“-Shops zum Preis von 26,60 Euro.