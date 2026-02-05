MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Sinfoniekonzert in der Chemnitzer Stadthalle lädt ein zu einer musikalischen Reise durch den Norden

Bild: Matthias Zwarg/Archiv
Bild: Matthias Zwarg/Archiv
Chemnitz
Sinfoniekonzert in der Chemnitzer Stadthalle lädt ein zu einer musikalischen Reise durch den Norden
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 5. Februar spielt die Schumann-Philharmonie Werke dreier Komponisten. Bei einem Stück kommt ein traditionelles nordisches Instrument zum Einsatz.

Chemnitz.

Das Sinfoniekonzert der Chemnitzer Robert-Schumann-Philharmonie, zu dem Musikfreunde am Donnerstag, 5. Februar in die Stadthalle eingeladen sind, lädt zu einer musikalischen Reise durch den hohen Norden ein. Dirigiert wird das Konzert von Leslie Suganandarajah, dem jungen Musikdirektor des Salzburger Landestheaters, der auf Opern- und Konzertpodien gleichermaßen für seine sprühende Energie geschätzt wird. Auf dem Programm stehen von Hugo Alfvén die Schwedische Rhapsodie Nr. 1 op. 19 „Mittsommerwache“ und von Felix Mendelssohn Bartholdy die Sinfonie Nr. 3 a-Moll, op. 56, „Schottische“. Der norwegische Pianist und Komponist Geirr Tveitt sammelte Volksweisen und verarbeitete sie musikalisch. Für die Hardangerfiedel, die seit Jahrhunderten die Musik Südwest-Norwegens prägt, schrieb er das Solokonzert „Drei Fjorde“, für das Hartmut Schill (im Foto vorn), Konzertmeister der Philharmonie, die Violine gegen das traditionelle nordische Streichinstrument eintauscht. Das Konzert am Donnerstag beginnt um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 26,60 Euro in den „Freie Presse“-Shops. (gp) Foto: Matthias Zwarg/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
4 min.
„Kann man den Schöpfer und sein Werk voneinander trennen?“: Chemnitzer Sinfonie-Konzert setzt umstrittenen Norweger in den Fokus
Der Dirigent des 5. Sinfoniekonzerts, Leslie Suganandarajah, wurde in Sri Lanka geboren und hat unter anderem an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar studiert.
Höhepunkt des gelungenen 5. Sinfoniekonzerts der Schumann-Philharmonie war eine von Hartmut Schill als Solisten virtuos interpretierte Komposition für Hardangerfiedel und Orchester.
Matthias Zwarg
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
03.02.2026
1 min.
Wenn die Trauerfeier aus dem Ruder läuft, wird’s lustig im Fritz-Theater Chemnitz
Die Komödie kommt vom 5. bis zum 8. Februar auf die Bühne der Spielstätte.
Jana Klameth
Mehr Artikel