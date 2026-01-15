Skulptur am Purple-Path in Limbach-Oberfrohna beschädigt

Die Polizei spricht von einer fünfstelligen Schadenssumme. Was kaputt ist und welche Gründe es dafür geben kann.

Das Purple-Path-Kunstwerk „Delicious Monster" an der Jägerstraße in Limbach-Oberfrohna ist beschädigt. Laut Polizeidirektion Zwickau wurde der Schaden am Mittwochnachmittag gemeldet. An den Armen der Skulptur sind sichtbare Risse zu sehen. Außerdem sind Teile der Beschichtung abgeplatzt.