  • Skulptur am Purple-Path in Limbach-Oberfrohna beschädigt

Risse in den Armen der Skulptur in Limbach-Oberfrohna.
Risse in den Armen der Skulptur in Limbach-Oberfrohna. Bild: Andreas Seidel
Update
Chemnitz Umland
Skulptur am Purple-Path in Limbach-Oberfrohna beschädigt
Von Elisa Leimert, Jonas Patzwaldt
Die Polizei spricht von einer fünfstelligen Schadenssumme. Was kaputt ist und welche Gründe es dafür geben kann.

Das Purple-Path-Kunstwerk „Delicious Monster“ an der Jägerstraße in Limbach-Oberfrohna ist beschädigt. Laut Polizeidirektion Zwickau wurde der Schaden am Mittwochnachmittag gemeldet. An den Armen der Skulptur sind sichtbare Risse zu sehen. Außerdem sind Teile der Beschichtung abgeplatzt.
