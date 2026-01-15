Skulptur am Purple-Path in Limbach-Oberfrohna beschädigt

Chemnitz Umland
Die Polizei spricht von einer fünfstelligen Schadenssumme. Was kaputt ist und welche Gründe es dafür geben kann.
Das Purple-Path-Kunstwerk „Delicious Monster“ an der Jägerstraße in Limbach-Oberfrohna ist beschädigt. Laut Polizeidirektion Zwickau wurde der Schaden am Mittwochnachmittag gemeldet. An den Armen der Skulptur sind sichtbare Risse zu sehen. Außerdem sind Teile der Beschichtung abgeplatzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.