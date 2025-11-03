Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
So verfährt Chemnitz künftig mit NS-Raubkunst in seinen Sammlungen
Von Michael Müller
Ein Schiedsgericht von Bund, Ländern und Kommunalverbänden soll über Streitfälle entscheiden.

Chemnitz beteiligt sich an einem neu eingerichteten Schiedsgerichtsverfahren zur Rückgabe von NS-Raubgut aus öffentlichen Sammlungen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Das gemeinsame Verfahren von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden ermöglicht künftig verbindliche Entscheidungen in Streitfällen über Kulturgüter, die während der...
