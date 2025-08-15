So viele Grüne gab es noch nie in Chemnitz

Der Chemnitzer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen vermeldet einen Mitgliederrekord. Zwei Parteien liegen aber noch vor ihnen in der Stadt.

Die Grünen werden in Chemnitz immer mehr – zumindest wenn es um die Mitglieder des Kreisverbandes geht. Am Freitag vermeldeten die Chemnitzer Grünen ein Allzeithoch. 300 Personen gehören nun offiziell dazu. Die Chemnitzer CDU liegt aktuell bei knapp 400, die Linken bei rund 650 (Stand Februar). FDP, SPD, AfD und BSW liegen nach den bekannten...