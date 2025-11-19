Sonnenlandpark Lichtenau: Verregneter Sommer, neue Attraktion und Hoffen auf den Winter

Chemnitz Umland
Der Sonnenlandpark Lichtenau blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Höhepunkt war die Neueröffnung des Rutschenturms. So lief es in diesem Jahr bisher.
Der Sonnenlandpark Lichtenau hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Vor allem der Sommer sei anders verlaufen als geplant, sagt Marketingleiterin Anita Müller. Die Ferienzeit, sonst die wichtigste Phase des Jahres, sei deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Regen und fehlender Sonnenschein sorgten für weniger Besucher als gehofft. Erst...
